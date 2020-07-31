Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю
На озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии нашли тело утонувшего в субботу рыбака. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины были без спасательных жилетов. Одного человека спасли очевидцы. Двое других рыбаков утонули. Один из них оказался под лодкой, и, когда она начала тонуть, ушёл на дно вместе с ней.
На следующий день после трагедии, 26 июля, в ходе водолазных работ спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили затонувшую лодку и подняли тело одного из погибших.
Поиски третьего утонувшего продлились дольше.
- За несколько дней обследовали 19,7 кв. км. озера, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
30 июля спасатели обнаружили тело третьего рыбака. Тело опознано и передано сотрудникам полиции.
В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
Происшествия, Фото:
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