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В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего

В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю

На озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии нашли тело утонувшего в субботу рыбака. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Мужчины были без спасательных жилетов. Одного человека спасли очевидцы. Двое других рыбаков утонули. Один из них оказался под лодкой, и, когда она начала тонуть, ушёл на дно вместе с ней. 

На следующий день после трагедии, 26 июля, в ходе водолазных работ спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили затонувшую лодку и подняли тело одного из погибших.

Поиски третьего утонувшего продлились дольше.

- За несколько дней обследовали 19,7 кв. км. озера, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

30 июля спасатели обнаружили тело третьего рыбака. Тело опознано и передано сотрудникам полиции.

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