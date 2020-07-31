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Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин

Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они хотели добраться на машине до другого района

В Краснокаменском районе Забайкальского края в полицию поступило заявление от 74-летнего местного жителя об угоне его «ВАЗ-2106». Пожилой мужчина оставил днём автомобиль на территории дачного участка с ключами в замке зажигания.

«Жигули» были обнаружены брошенными неподалеку от дачного кооператива. Сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их на окраине города.

Угонщики признались в содеянном и пояснили полицейским, что автомобиль угнали для поездки в Забайкальский район. По пути у них закончился бензин, и они, бросив машину, решили пойти пешком.

- В отношении двух 34-летних ранее судимых жителей станции Даурия возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
угон
 
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