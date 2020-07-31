Ущерб составил 72 тысячи рублей
В Кабанском районе Бурятии на Байкале транспортные полицейские задержали браконьера у села Боярский.
У него изъяли сеть, которая использовалась для незаконного лова рыбы и более 20 особей байкальского омуля. Общая сумма ущерба, причинённого незаконными действиями браконьера, составила более 72 тысячи рублей.
Незаконный вылов омуля влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Житель Бурятии незаконно выловил 20 омулей
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