В Иркутской области из горящего дома спаслись 10 человек

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пожар начался ночью



10 человек спаслись из горящего дома в ночь на 30 июля в посёлке Солзан Слюдянского района Иркутской области.



В 02:51 на телефон «101» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный жилой дом. К месту пожара были направлены два расчёта пожарно-спасательной части № 53, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно спаслись 10 человек.



Существовала угроза перехода огня на соседние строения.



Открытый огонь был потушен спустя 10 минут. Последствия пожара ликвидированы к утру. По предварительным данным, пожар в частном доме мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.



Всего за сутки пожарные ликвидировали 16 возгораний.



С начала года в границах населённых пунктов и садоводств Иркутской области зарегистрировано 4590 пожаров. На пожарах погибли 123 человека, 102 человека пострадали, 686 человек спасены.



