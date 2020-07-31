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В Иркутской области из горящего дома спаслись 10 человек

В Иркутской области из горящего дома спаслись 10 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожар начался ночью

10 человек спаслись из горящего дома в ночь на 30 июля в посёлке Солзан Слюдянского района Иркутской области.

В 02:51 на телефон «101» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный жилой дом. К месту пожара были направлены два расчёта пожарно-спасательной части № 53, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно спаслись 10 человек.

Существовала угроза перехода огня на соседние строения.

Открытый огонь был потушен спустя 10 минут. Последствия пожара ликвидированы к утру. По предварительным данным, пожар в частном доме мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

Всего за сутки пожарные ликвидировали 16 возгораний.

С начала года в границах населённых пунктов и садоводств Иркутской области зарегистрировано 4590 пожаров. На пожарах погибли 123 человека, 102 человека пострадали, 686 человек спасены.

пожар
 
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