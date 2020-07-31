Жительница Забайкалья заблудилась в лесу, собирая грибы

На её поиски потребовалось два часа



30 июля в районе Яблонового хребта в Читинском районе при сборе грибов заблудилась 58-летняя женщина. На её поиски выехали спасатели.



Прибыв на место, спасатели вместе с волонтёрами разработали план поисковых работ.



Через два часа женщина была найдена, сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.



