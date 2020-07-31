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Жительница Забайкалья заблудилась в лесу, собирая грибы

Жительница Забайкалья заблудилась в лесу, собирая грибы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На её поиски потребовалось два часа

30 июля в районе Яблонового хребта в Читинском районе при сборе грибов заблудилась 58-летняя женщина. На её поиски выехали спасатели.

Прибыв на место, спасатели вместе с волонтёрами разработали план поисковых работ.

Через два часа женщина была найдена, сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

поисковая операция
 
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