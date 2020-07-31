На её поиски потребовалось два часа
30 июля в районе Яблонового хребта в Читинском районе при сборе грибов заблудилась 58-летняя женщина. На её поиски выехали спасатели.
Прибыв на место, спасатели вместе с волонтёрами разработали план поисковых работ.
Через два часа женщина была найдена, сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Жительница Забайкалья заблудилась в лесу, собирая грибы
Происшествия, Фото:
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