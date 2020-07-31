Сбежавшего из обсерватора жителя Бурятии оштрафовали

Мужчина сбежал на следующий день изоляции



26 июня Северобайкальский городской суд Бурятии рассмотрел административное дело по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



В суде установлено, что 14 мая главным государственным санитарным врачом по ВСЖД мужчине было вынесено постановление об обязательной изоляции в обсерваторе Северобайкальска. Мужчина прибыл из региона с неблагополучной эпидситуацией. В обсерваторе ему нужно было провести две недели - с 14 по 28 мая включительно. Копию постановление ему вручили под роспись 14 мая.



Вечером 15 мая он покинул место пребывания, тем самым нарушив условия изоляции.



- Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 8000 рублей, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.



Постановление суда вступило в законную силу.



