Мужчина сбежал на следующий день изоляции
26 июня Северобайкальский городской суд Бурятии рассмотрел административное дело по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
В суде установлено, что 14 мая главным государственным санитарным врачом по ВСЖД мужчине было вынесено постановление об обязательной изоляции в обсерваторе Северобайкальска. Мужчина прибыл из региона с неблагополучной эпидситуацией. В обсерваторе ему нужно было провести две недели - с 14 по 28 мая включительно. Копию постановление ему вручили под роспись 14 мая.
Вечером 15 мая он покинул место пребывания, тем самым нарушив условия изоляции.
- Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 8000 рублей, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.
Постановление суда вступило в законную силу.
Сбежавшего из обсерватора жителя Бурятии оштрафовали
Происшествия, Фото:
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