ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Накануне, 30 июля, в Тарбагатайском районе Бурятии в аварию попал 50-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ».
- В 4 часа дня водитель грузового автомобиля, следуя в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Тарбагатай, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в кювет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель был госпитализирован с переломом левой ключицы.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Мухоршибирском районе пьяная женщина-водитель врезалась в мопед с 15-летнием подростком, после чего скрылась с места аварии.
В Бурятии водитель грузовика пострадал, съехав в кювет
Происшествия, Фото:
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