В Бурятии изъяли 10 тонн нелегального алкоголя

В ходе обысков на складах и жилых помещениях полицейские изъяли более 25 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции 15 торговых наименований. Также изъято около полутора тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, оборудование, фурнитура, поддельные акцизные марки. Всего обнаружили около 10 тонн нелегального алкоголя. Помимо этого, изъято более тысячи пачек табачных изделий различных марок с признаками контрафактности.





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В Бурятии задержали группу лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом контрафактного алкоголя через мелкорозничные магазины. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, управление УМВД по Улан-Удэ, сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии.Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.