 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

В Бурятии изъяли 10 тонн нелегального алкоголя

В Бурятии изъяли 10 тонн нелегального алкоголя
Происшествия, 
Полиция перекрыла канал поставки контрафактного алкоголя в магазины. ВИДЕО

В Бурятии задержали группу лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом контрафактного алкоголя через мелкорозничные магазины. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, управление УМВД по Улан-Удэ, сотрудники УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обысков на складах и жилых помещениях полицейские изъяли более 25 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции 15 торговых наименований. Также изъято около полутора тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, оборудование, фурнитура, поддельные акцизные марки. Всего обнаружили около 10 тонн нелегального алкоголя. Помимо этого, изъято более тысячи пачек табачных изделий различных марок с признаками контрафактности.


Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


алкоголь контрафактная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
Происшествия, 30.07.2020
Продавец передала деньги полицейскому
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
Происшествия, 30.07.2020
От удара девушку выбросило прямо на гидроцикл
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия, 30.07.2020
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Происшествия, 30.07.2020
Украденное вор спрятал в своей ограде
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия, 30.07.2020
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
Происшествия, 30.07.2020
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
Происшествия, 30.07.2020
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия, 30.07.2020
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия, 30.07.2020
Тело девочки выловили рыбаки
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, 30.07.2020
Сегодня утром пожар ликвидировали
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, 30.07.2020
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^