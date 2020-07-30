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В районной больнице Бурятии не оказалось вакцины от бешенства

В районной больнице Бурятии не оказалось вакцины от бешенства
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это выяснилось после того, как собака укусила ребёнка

В Кяхтинском районе Бурятии ребёнка укусила собака. Его мама пожаловалась на центральную районную больницу, где нет вакцины от бешенства. Об этом сообщает группа «Кяхта-инфо.24/7».

- Кто отвечает за наличие столь необходимых препаратов в нашем районе? – интересуется женщина.

На вопрос в группе «Кяхта-инфо.24/7» ответил главный врач Кяхтинской центральной районной больницы Сергей Очиров. По его словам, вакцина от бешенства находится в дефектуре – это означает, что её нет в производстве.

- Отдел закупок уточнял по заявке - появится ориентировочно в сентябре, - отметил главврач.

Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина пояснила, что при укусах животных проводится комбинированный курс лечения: вводятся антирабический иммуноглобулин (при наличии медицинских показаний) с целью пассивной иммунизации и антирабическая вакцина.

- В настоящее время в медицинских организациях Бурятии, действительно, отсутствует антирабический иммуноглобулин ввиду отсутствия препарата у производителей. Поставки препарата ожидаются в сентябре 2020 года в рамках заключённого договора на поставку. Антирабическая вакцина в медицинских организациях имеется в достаточном количестве, - отметила Наталья Логина.

Республиканский минздрав по факту оказания медицинской помощи в Кяхтинской больнице при укусе ребёнка обещал провести проверку.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жительница Мухоршибирского района семь часов ждала, когда ей поставят вакцину после укуса змеи. В районной больнице вакцины не оказалось, поэтому пришлось ехать в Улан-Удэ, где тоже пришлось плутать по разным медучрежедниям из-за того, что женщине дали неверный адрес.
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