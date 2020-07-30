В Бурятии из-за горящего сена чуть не загорелся гараж и дом

Произошло короткое замыкание



В селе Новый Заган Мухоршибирского района загорелось сено его транспортировке. В гараже, куда заезжал гружённый сеном грузовик, предположительно, произошло короткое замыкание электроприбора из-за контакта с сухой травой.



На момент прибытия пожарных сено горело вблизи жилого дома - его удалось вывезти из гаража и сбросить с автомобиля.



В результате пожара сгорело два центнера сена. Переход огня на жилые и надворные постройки пожарные не допустили, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





