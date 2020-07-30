В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку

Продавец передала деньги полицейскому



В Иркутске суд признал 34-летнюю местную жительницу виновной в даче взятки полицейскому через посредника.



В конце января старшим участковый уполномоченный полиции в торговом павильоне рынка «Китай город» выявил контрафактный товар. Он был изъят для экспертизы. Продавец, не желая привлечения к административной ответственности, решила через посредника передать участковому взятку.



Её знакомый передал сотруднику полиции 80 тысяч рублей. Однако он отказался от денег и сообщил об этом руководству.



На допросе женщина не стала отрицать своей причастности. Посредник в передаче взятки скрылся. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.



Приговором Куйбышевского районного суда Иркутска подсудимая признана виновной. Ей назначено наказание на срок три года и шесть месяцев лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.







