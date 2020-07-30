 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой

На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
От удара девушку выбросило прямо на гидроцикл

В Иркутской области спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда в среду оказали помощь 21-летней девушке, пострадавшей во время катания на «ватрушке». Происшествие произошло около трёх часов дня в бухте Зуун-Хагун на озере Байкал в Ольхонском районе.

- На расстоянии 20 метров от берега в «ватрушку», в которой находилась девушка, врезался гидроцикл. От удара её выбросило из надувного снаряда прямо на него. Пострадавшую эвакуировали на берег, где ей была оказана помощь спасателями. С подозрением на перелом бедра она была госпитализирована в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. По данному факту проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов, - сообщил старший государственный инспектор Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.

Зимой любители экстремального отдыха привязывают надувные снаряды к автомобилям и выезжают на лёд, летом – к маломерным судам. Водители и судоводители, развивая большую скорость, часто не задумываются, что буксируемые приспособления неуправляемы, а люди, сидящие в них, крайне уязвимы.

В 2011 году на озере Байкал «ватрушка» с туристами на полном ходу врезалась в судно «Амур». Тогда погибла 39-летняя женщина, у 43-летнего мужчины была диагностирована обширная рваная рана ноги, третий пассажир «ватрушки» получил незначительные повреждения. Гидроциклом, буксировавшим надувной снаряд с пассажирами, управлял 17-летний подросток.

- К сожалению, число желающих поучаствовать в подобных «аттракционах», организуемых в популярных туристических местах, не снижается даже на фоне постоянной критики этих опасных развлечений. В России каждый летний сезон после получения отдыхающими травм или гибели людей возбуждаются уголовные дела в отношении организаторов. Поэтому мы еще раз обращаемся к жителям и гостям нашего региона с просьбой проявлять максимальную бдительность во время отдыха на водных объектах, - сказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области
Байкал гидроцикл травмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
Происшествия, 30.07.2020
Продавец передала деньги полицейскому
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
Происшествия, 30.07.2020
От удара девушку выбросило прямо на гидроцикл
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия, 30.07.2020
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Происшествия, 30.07.2020
Украденное вор спрятал в своей ограде
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия, 30.07.2020
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
Происшествия, 30.07.2020
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
Происшествия, 30.07.2020
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия, 30.07.2020
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия, 30.07.2020
Тело девочки выловили рыбаки
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, 30.07.2020
Сегодня утром пожар ликвидировали
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, 30.07.2020
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^