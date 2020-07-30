На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

От удара девушку выбросило прямо на гидроцикл



В Иркутской области спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда в среду оказали помощь 21-летней девушке, пострадавшей во время катания на «ватрушке». Происшествие произошло около трёх часов дня в бухте Зуун-Хагун на озере Байкал в Ольхонском районе.



- На расстоянии 20 метров от берега в «ватрушку», в которой находилась девушка, врезался гидроцикл. От удара её выбросило из надувного снаряда прямо на него. Пострадавшую эвакуировали на берег, где ей была оказана помощь спасателями. С подозрением на перелом бедра она была госпитализирована в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. По данному факту проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов, - сообщил старший государственный инспектор Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Михаил Грудинин.



Зимой любители экстремального отдыха привязывают надувные снаряды к автомобилям и выезжают на лёд, летом – к маломерным судам. Водители и судоводители, развивая большую скорость, часто не задумываются, что буксируемые приспособления неуправляемы, а люди, сидящие в них, крайне уязвимы.



В 2011 году на озере Байкал «ватрушка» с туристами на полном ходу врезалась в судно «Амур». Тогда погибла 39-летняя женщина, у 43-летнего мужчины была диагностирована обширная рваная рана ноги, третий пассажир «ватрушки» получил незначительные повреждения. Гидроциклом, буксировавшим надувной снаряд с пассажирами, управлял 17-летний подросток.



- К сожалению, число желающих поучаствовать в подобных «аттракционах», организуемых в популярных туристических местах, не снижается даже на фоне постоянной критики этих опасных развлечений. В России каждый летний сезон после получения отдыхающими травм или гибели людей возбуждаются уголовные дела в отношении организаторов. Поэтому мы еще раз обращаемся к жителям и гостям нашего региона с просьбой проявлять максимальную бдительность во время отдыха на водных объектах, - сказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области

