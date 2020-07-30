Сено сгорело в грозу
Вчера, 29 июля в селе Цакир Закаменского района Бурятии загорелось сено
открытого хранения.
Первой на место прибыла добровольная пожарная дружина. Вместе с местными жителями добровольные пожарные приступили к ликвидации возгорания. Вместе с прибывшими пожарными удалось спасти 5 центнеров сена.
Однако сгорело 5 центнеров сена на площади 50 кв. м.
Причиной пожара послужили грозовые разряды, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в грозу пропало 500 кг сена
Происшествия, Фото:
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