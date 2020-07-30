В Бурятии в грозу пропало 500 кг сена

Сено сгорело в грозу



Вчера, 29 июля в селе Цакир Закаменского района Бурятии загорелось сено

открытого хранения.



Первой на место прибыла добровольная пожарная дружина. Вместе с местными жителями добровольные пожарные приступили к ликвидации возгорания. Вместе с прибывшими пожарными удалось спасти 5 центнеров сена.



Однако сгорело 5 центнеров сена на площади 50 кв. м.



Причиной пожара послужили грозовые разряды, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







