Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга

Украденное вор спрятал в своей ограде



Полицейские задержали 39-летнего жителя села Хоринск по подозрению в краже имущества со двора частного дома, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Когда он уснул, подозреваемый отправился к себе. Уходя, он зашёл в открытый гараж и прихватил бензопилу, аккумулятор и канистру. Ущерб составил девять тысяч рублей.



Украденное вор спрятал в ограде своего дома, чтобы в последующем продать, а деньги потратить на спиртное.



Потерпевший заметил пропажу только спустя несколько дней, тогда и обратился в полицию.



Подозреваемый не работает, ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





