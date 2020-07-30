Украденное вор спрятал в своей ограде
Полицейские задержали 39-летнего жителя села Хоринск по подозрению в краже имущества со двора частного дома, сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Когда он уснул, подозреваемый отправился к себе. Уходя, он зашёл в открытый гараж и прихватил бензопилу, аккумулятор и канистру. Ущерб составил девять тысяч рублей.
Украденное вор спрятал в ограде своего дома, чтобы в последующем продать, а деньги потратить на спиртное.
Потерпевший заметил пропажу только спустя несколько дней, тогда и обратился в полицию.
Подозреваемый не работает, ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Происшествия, Фото:
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