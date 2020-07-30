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В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы

В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны

Сотрудники вневедомственной охраны задержали вора в посёлке Багдарин Баунтовского эвенкийского район, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Продавец рассказала, что мужчина зашёл в продуктовый магазин и попросил показать товар на дальней полке. Когда женщина отвернулась, посетитель украл из кассы деньги и убежал.

Обнаружив пропажу, продавец сообщила о краже в полицию.

На место выехала группа задержания вневедомственной охраны и сотрудники полиции. Установив обстоятельства произошедшего и взяв приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к розыску подозреваемого. Мужчина, подходящий по описанию, был задержан на соседней улице и опознан продавцом.

Задержанный, 25-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра украденные 11 тысяч рублей были изъяты и возвращены в магазин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
кража
 
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