Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
Сотрудники вневедомственной охраны задержали вора в посёлке Багдарин Баунтовского эвенкийского район, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Продавец рассказала, что мужчина зашёл в продуктовый магазин и попросил показать товар на дальней полке. Когда женщина отвернулась, посетитель украл из кассы деньги и убежал.
Обнаружив пропажу, продавец сообщила о краже в полицию.
На место выехала группа задержания вневедомственной охраны и сотрудники полиции. Установив обстоятельства произошедшего и взяв приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к розыску подозреваемого. Мужчина, подходящий по описанию, был задержан на соседней улице и опознан продавцом.
Задержанный, 25-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра украденные 11 тысяч рублей были изъяты и возвращены в магазин.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия, Фото:
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