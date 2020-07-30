В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны



Сотрудники вневедомственной охраны задержали вора в посёлке Багдарин Баунтовского эвенкийского район, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Продавец рассказала, что мужчина зашёл в продуктовый магазин и попросил показать товар на дальней полке. Когда женщина отвернулась, посетитель украл из кассы деньги и убежал.



Обнаружив пропажу, продавец сообщила о краже в полицию.



На место выехала группа задержания вневедомственной охраны и сотрудники полиции. Установив обстоятельства произошедшего и взяв приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к розыску подозреваемого. Мужчина, подходящий по описанию, был задержан на соседней улице и опознан продавцом.



Задержанный, 25-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра украденные 11 тысяч рублей были изъяты и возвращены в магазин.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

