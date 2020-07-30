В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна

В это время его отчим спал, а мама была в магазине



В Иркутске полиция проводит проверку по факту падения из окна годовалого мальчика.



29 июля в дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что что со второго этажа жилого дома в микрорайоне Березовый упал ребёнок. Мальчик отделался ушибом правого локтевого сустава и проходит амбулаторное лечение.



На момент происшествия годовалый мальчик находился дома вместе с отчимом, пока мама отлучилась до магазина. Мужчина уснул, смотря телевизор, и ребёнок отправился на поиски мамы. Он самостоятельно открыл входную дверь и вышел на лестничную площадку, где было открыто окно. Ребёнок залез на подоконник не удержался и выпал из окна второго этажа.



- По данному несчастному случаю проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, - сообщили в Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области



Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.



С начала года в Иркутской области произошло 24 несчастных случая по фактам падения из окон и с балконов детей.

