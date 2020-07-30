В это время его отчим спал, а мама была в магазине
В Иркутске полиция проводит проверку по факту падения из окна годовалого мальчика.
29 июля в дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что что со второго этажа жилого дома в микрорайоне Березовый упал ребёнок. Мальчик отделался ушибом правого локтевого сустава и проходит амбулаторное лечение.
На момент происшествия годовалый мальчик находился дома вместе с отчимом, пока мама отлучилась до магазина. Мужчина уснул, смотря телевизор, и ребёнок отправился на поиски мамы. Он самостоятельно открыл входную дверь и вышел на лестничную площадку, где было открыто окно. Ребёнок залез на подоконник не удержался и выпал из окна второго этажа.
- По данному несчастному случаю проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, - сообщили в Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.
С начала года в Иркутской области произошло 24 несчастных случая по фактам падения из окон и с балконов детей.
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
Происшествия, Фото:
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