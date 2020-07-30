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В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе

В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов

В Иркутской области задержана аферистка, обманывавшая женщин под видом снятия порчи. По данным оперативников, перед преступлением она надевала приметное платье в горох и соломенную шляпу.

В полицию Иркутска обратилась пенсионерка. Она рассказала, что на улице познакомилась с женщиной, которая сразу же предложила ей провести обряд снятия порчи, якобы наложенной на пожилую женщину.

- Она ко мне подошла с такой душой, что я её поверила, - призналась потерпевшая.

Для ритуала ей понадобилось яйцо. Иркутянка пригласила её домой, где «целительница» предложила провести ещё и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав накопления пенсионерки в свёрток, она провела ряд манипуляций и велела несколько дней не вскрывать его.

Когда женщина удалилась, пожилая женщина обнаружила, что свёрток пуст. В полиции потерпевшая рассказала о потере 30 тысяч рублей и указала, что похитительница была одета в чёрное платье в белый горох и соломенную шляпу.

Оперативники установили всех возможных свидетелей произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения с участием подозреваемой в приметном наряде.

Подозреваемая задержана на севере региона возле Братска. Ей оказалась 42-летняя жительница Ставропольского края, путешествующая вместе с мужем. В салоне их автомобиля находились приметные предметы гардероба.

За мошенничество возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

По данным правоохранителей, задержанная может быть причастна к аналогичным преступлениям в Омской области и Красноярском крае. Там при аналогичных обстоятельствах видеокамеры зафиксировали женщину с похожими приметами и в таком же наряде. В каждом случае в качестве реквизита обряда использовалось яйцо. Следователи не исключают, что «целительница» может быть причастна к другим преступлениям и устанавливают возможных потерпевших от её действий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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