В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе

Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
В Иркутской области задержана аферистка, обманывавшая женщин под видом снятия порчи. По данным оперативников, перед преступлением она надевала приметное платье в горох и соломенную шляпу.
В полицию Иркутска обратилась пенсионерка. Она рассказала, что на улице познакомилась с женщиной, которая сразу же предложила ей провести обряд снятия порчи, якобы наложенной на пожилую женщину.
- Она ко мне подошла с такой душой, что я её поверила, - призналась потерпевшая.
Для ритуала ей понадобилось яйцо. Иркутянка пригласила её домой, где «целительница» предложила провести ещё и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав накопления пенсионерки в свёрток, она провела ряд манипуляций и велела несколько дней не вскрывать его.
Когда женщина удалилась, пожилая женщина обнаружила, что свёрток пуст. В полиции потерпевшая рассказала о потере 30 тысяч рублей и указала, что похитительница была одета в чёрное платье в белый горох и соломенную шляпу.
Оперативники установили всех возможных свидетелей произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения с участием подозреваемой в приметном наряде.
Подозреваемая задержана на севере региона возле Братска. Ей оказалась 42-летняя жительница Ставропольского края, путешествующая вместе с мужем. В салоне их автомобиля находились приметные предметы гардероба.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.
По данным правоохранителей, задержанная может быть причастна к аналогичным преступлениям в Омской области и Красноярском крае. Там при аналогичных обстоятельствах видеокамеры зафиксировали женщину с похожими приметами и в таком же наряде. В каждом случае в качестве реквизита обряда использовалось яйцо. Следователи не исключают, что «целительница» может быть причастна к другим преступлениям и устанавливают возможных потерпевших от её действий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
Тело девочки выловили рыбаки
Сегодня утром пожар ликвидировали
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином
Она дождалась, когда мужчина уснёт
Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности
Кража произошла в магазине в торговом центре
Он нёс с собой масло каннабиса
Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора
Инциденты произошли в Джидинском районе
Без родителей остались две маленькие дочери
Кража произошла в доме потерпевшего