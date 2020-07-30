Сегодня утром пожар ликвидировали
29 июля в Кяхтинском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. По предварительным данным, возгорание возникло из-за сухой грозы. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,2 га.
На тушении задействовано 26 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 6 единиц лесопожарной техники.
На утро 30 июля пожар ликвидирован. Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.
- Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади 89,7 тысяч га. За аналогичный период 2019 года был зарегистрирован 521 лесной пожар на общей площади 149 тысяч га, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, Фото:
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