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Улан-удэнка украла телефон у бывшего возлюбленного

Улан-удэнка украла телефон у бывшего возлюбленного
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она дождалась, когда мужчина уснёт

26 июля в дежурную часть в Улан-Удэ обратился 37-летний мужчина, заявивший о краже телефона из своего дома. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Мужчина, проживающий в частном доме, пригласил в гости свою знакомую, ранее с которой находился в близких отношениях.

Когда мужчина уснул, девушка поспешила уйти домой и забрала с собой мобильный телефон мужчины.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержали 30-летнюю, ранее судимую, сейчас не работающую горожанку.

Украденный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
кража
 
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