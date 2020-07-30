Улан-удэнка украла телефон у бывшего возлюбленного

Она дождалась, когда мужчина уснёт



26 июля в дежурную часть в Улан-Удэ обратился 37-летний мужчина, заявивший о краже телефона из своего дома. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.



Мужчина, проживающий в частном доме, пригласил в гости свою знакомую, ранее с которой находился в близких отношениях.



Когда мужчина уснул, девушка поспешила уйти домой и забрала с собой мобильный телефон мужчины.



Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержали 30-летнюю, ранее судимую, сейчас не работающую горожанку.



Украденный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.

