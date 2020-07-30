Она дождалась, когда мужчина уснёт
26 июля в дежурную часть в Улан-Удэ обратился 37-летний мужчина, заявивший о краже телефона из своего дома. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Мужчина, проживающий в частном доме, пригласил в гости свою знакомую, ранее с которой находился в близких отношениях.
Когда мужчина уснул, девушка поспешила уйти домой и забрала с собой мобильный телефон мужчины.
Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержали 30-летнюю, ранее судимую, сейчас не работающую горожанку.
Украденный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон у бывшего возлюбленного
Происшествия, Фото:
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