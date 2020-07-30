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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности

На территории Северо-Байкальского района Бурятии зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло ночью 30 июля, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошёл в 1:04 ночи, в точке с координатами 55.59 градусов северной широты, 111.42 восточной долготы.

Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности севернее Джергинского природного заповедника.

Энергетический класс – 10,0.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июля в 25 километрах от посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии на акватории озера Байкала произошло землетрясение. Толчки могли ощутить жители нескольких населённых пунктов Баргузинского района. Сильнее всего «тряхнуло» Максимиху.
землетрясение
 
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