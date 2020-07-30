Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности
На территории Северо-Байкальского района Бурятии зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло ночью 30 июля, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, землетрясение произошёл в 1:04 ночи, в точке с координатами 55.59 градусов северной широты, 111.42 восточной долготы.
Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности севернее Джергинского природного заповедника.
Энергетический класс – 10,0.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июля в 25 километрах от посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии на акватории озера Байкала произошло землетрясение. Толчки могли ощутить жители нескольких населённых пунктов Баргузинского района. Сильнее всего «тряхнуло» Максимиху.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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