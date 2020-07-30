В Улан-Удэ ищут парочку по подозрению в краже экшн-камер

2) Женщина европейской внешности, волосы темные. Была одета: в майку белого цвета, белые короткие шорты, светлые кроссовки. При себе имела туристический черный рюкзак.









Днём 28 июля неизвестные совершили кражу в магазине бытовой техники в торговом центре на улице Жердева, сообщает МВД по Бурятии. Воры украли с выставочного прилавка две экшн-камеры стоимостью 70 тысяч рублей.Подозреваются мужчина и женщина, ориентировку на них опубликовало МВД на своём сайте.1) Мужчина европейской внешности, рост 180 см, плотного телосложения. Был одет: в майку жёлтого цвета, чёрные шорты, чёрные кроссовки с белой подошвой, солнцезащитные очки;При наличии какой-либо информации о данных подозреваемых или их местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8-9025-31-00-31, 34-82-62 или 102 (112).