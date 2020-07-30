На улице Гагарина в Улан-Удэ поймали мужчину с наркотиками

Он нёс с собой масло каннабиса



Ночью 28 июля сотрудники ППС возле дома по улице Гагарина в Улан-Удэ задержали 35-летнего горожанина. У него изъяли около шести граммов масла каннабиса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для себя.



Задержанный ранее не судим, не работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

