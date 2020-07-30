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Вахтовик украл телефон у коллеги Улан-Удэ

Вахтовик украл телефон у коллеги Улан-Удэ
Происшествия, 
Кража произошла в доме потерпевшего

В Улан-Удэ в полицию с заявлением о краже обратился мужчина. Он рассказал, что из его дома пропал сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний знакомый потерпевшего, вместе они работают вахтовым методом.

Приятель зашёл в гости к своему знакомому, чтобы узнать, пришёл ли вызов на работу. Во время беседы к хозяину дома с просьбой обратился сосед. Парень воспользовался моментом, забрал со стола мобильный телефон знакомого и спешно удалился.

Украденный телефон молодой человек продал. На сегодня он частично возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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