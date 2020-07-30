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Забайкалец выстрелил из винтовки в девятилетнего ребёнка

Забайкалец выстрелил из винтовки в девятилетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина «наказал» ребёнка за то, что он залез на колесо

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело отношении 59-летнего жителя Приаргунского, он обвиняется в покушении на убийство малолетнего.

По данным следствия, 27 июля в посёлке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки.

- Накануне следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Изъята пневматическая винтовка марки Hatsan, назначены необходимые судебные экспертизы. Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


покушение на убийство
 
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