Мужчина «наказал» ребёнка за то, что он залез на колесо
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело отношении 59-летнего жителя Приаргунского, он обвиняется в покушении на убийство малолетнего.
По данным следствия, 27 июля в посёлке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.
Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки.
- Накануне следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Изъята пневматическая винтовка марки Hatsan, назначены необходимые судебные экспертизы. Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкалец выстрелил из винтовки в девятилетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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