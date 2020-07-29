В Забайкалье группа «чёрных» лесорубов спила лес на миллион

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Преступники спилили более 300 деревьев



В Забайкальском крае житель посёлка Атамановка и его сообщники незаконно рубили сосны и лиственницы на территории двух участковых лесничеств в Читинском районе.



41-летний мужчина привлёк для незаконных рубок не менее девяти жителей посёлка Атамановка. Организатор распределял роли между участниками группы, подыскивал места для совершения рубок и варианты сбыта древесины.



В настоящее время установлена причастность группы к незаконным рубкам более 300 деревьев. Их действиями лесному фонду причинён ущерб на сумму около одного миллиона рублей. В ходе обысков изъяты бензопилы, грузовая техника, а также пилорама, с помощью которой незаконно добытая древесина перерабатывалась и сбывалась в виде пиломатериала.



- В отношении организатора и участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Организатор противоправной деятельности помещен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции продолжают проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов незаконной деятельности указных лиц, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





