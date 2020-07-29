33 тысячи долларов, пуля в черепе и вымогательство: В Бурятии разрешили запутанное дело

Верховный суд постановил отменить решение суда лишь в части отказа в удовлетворении исковых требований матери потерпевшего о возмещении расходов на лечение и на проезд. В остальном же судебная коллегия оставила приговор без изменений.





фамилии изменены

Этой зимой Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Бурятии, устроивших разбойное нападение с применением оружия. Один их них также был признан виновным в понуждении потерпевшего к даче ложных показаний. Оба не согласились с решением суда и подали жалобу в Верховный суд Бурятии. Судебная коллегия недавно рассмотрела апелляцию.В 2016 году трое мужчин ночью распивали спиртное в кафе. Один узнал, что у второго имеются при себе в сумке 33 тысячи долларов, принадлежащие его матери. Тогда он решил напасть на приятеля, чтобы украсть крупную сумму денег и напасть на третьего, если тот будет мешать преступлению.Мужчина понимал, что в одиночку совершить нападение будет сложно, поэтому он сговорился со знакомым Бадмаевым. Знакомый должен был ждать, пока жертва выйдет из кафе, и напасть на него с травматическим пистолетом. Исполнитель плана вооружился и прибыл к кафе. Некоторое время спустя он увидел, как организатор нападения Иванов и двое его приятелей вышли из кафе и направились в сторону парковки.Бадмаев подошёл к компании, показал пистолет и пригрозил убить, а затем попытался выхватить висящую на шее мужчины его сумку. Тогда Иванов закричал: «Вали его!».Однако мужчина стал оказывать сопротивление и удерживать сумку при себе. В этот момент третий собутыльник схватился за одежду разбойника, желая помочь. Тогда Бадмаев выстрелил ему в ногу.Затем мужчина перешёл к своей главной жертве, он выстрелил ему в живот и правую руку. Однако тот оттолкнул стрелка и оба упали на асфальт. В этот момент Иванов – организатор нападения - выхватил сумку и добежал с ней до своего «Porsche Cayenne». В сумке находились 32 800 долларов США, 6 000 рублей, 5 банковских карт и документы. 200 долларов компания оставила в кафе в качестве залога, так как терминал не принимал карту.В это время разбойник продолжать стрелять по жертве. Он бил его в затылок, затем приставил пистолет к щеке и выстрелил в голову.Двое преступников скрылись с места происшествия. Все раненые остались живы.После инцидента, когда уголовное дело по разбойному нападению уже было возбуждено, Бадмаев увидел одного из потерпевших, который направлялся в сторону магазина. Он решил вынудить его к даче ложных показаний, сильно избив и приказав молчать, а иначе угрожал убить.В суде Иванов заявил, что не причастен к нападению и якобы унёс сумку приятеля в машину для сохранности. Также он заявил, что не знает нападавшего и не кричал «Вали его!».После инцидента, по словам Иванова, он «пьянствовал два дня», а затем рыбачил на Братском водохранилище, где якобы выронил в воду злосчастную сумку.Заявлял он о том, что в Иркутске кто-то надел на его голову пакет и увёз в полицию. Там он узнал якобы и узнал, что в ИВС содержится его друг Бадмаев.Подсудимый Бадмаев также не признал вину. По его версии, его хотели подставить. Он заявил, что в день нападения пролежал дома с похмелья, а дату запомнил, так как на следующий весь город стал обсуждать это нападение.Сам потерпевший, который лишился крупной суммы, в суде рассказал, что в тот день он сначала приехал в аэропорт встретить маму с бабушкой, которые возвращались с отдыха во Вьетнаме. Он хотел передать матери 33 тысячи долларов, на что та сказала, что просила деньги только на продукты. Договорились, что документы и деньги он отдаст ей на следующий день.Мать уехала домой, а он отправился с друзьями в кофейню, поскольку накануне у него был день рождения. Они посетили сразу несколько кафе, где употребляли спиртное. Мужчина вспоминал, что Иванов часто трогал сумку с деньгами и даже просил фотографировать.После нападения ему вскрывали рот, через рот вытаскивали осколки костей с лица, затем пулю из черепа - она застряла в миллиметре от мозга.Бадмаева потерпевший опознал по фотографии с самого начала, но долгое время просил никому не говорить об этом, потому что боялся, что его «добьют».Также он подтвердил, что Бадмаев сильно его побил и требовал не давать показания против него.- На протяжении всего времени пока тот наносил ему удары, он угрожал, что убьет его и его родственников, если его посадят в тюрьму, что у него заболел отец и если отец будет болеть, он также будет его убивать потом, что он отсидит, выйдет и все равно убьет его, требовал отказаться от показаний, изменить их. Он наносил удары, при этом он кричал нецензурную брань, всяческие оскорбления, - говорится в судебном решении.Суд счёт все представленные доказательства достоверными и признал вину Иванова и Бадмаева в разбойном нападении и вину Бадмаева в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний.Суд назначил Бадмаеву наказание в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иванову – наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Также оба должны были возместить ущербы в размере от 24 тысяч рублей до 500 тысяч.АпелляцияПосле оглашения приговора Иванов подал апелляцию в Верховный суд Бурятии. Он указал, что суд не учёл несколько важных, по его мнению, деталей. Так, например, он считает, что показания потерпевшего противоречивы и что он в тот вечер был сильно пьян.Кроме того, он заявил, что перед проведением очной ставки между ним и потерпевшим, к нему и его защитнику подходила адвокат и якобы вымогала три миллиона рублей в обмен на то, что они не будут его оговаривать.Сам Бадмаев также заявил о своей полную непричастности. Его показания также отличились оригинальностью. Вот только вместо адвоката-вымогателя появился «агент под прикрытием». По словам осуждённого, один из свидетелей по делу является агентом оперативных служб, а на самом деле никакого свидетеля не было.