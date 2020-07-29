В округе Иркутска зафиксировано более 200 нарушений закона о тишине

В основном граждане жалуются на шумных соседей



С начала текущего года в административной комиссии Правобережного округа Иркутска рассмотрено более 200 протоколов о нарушении тишины и покоя. Наказание правонарушителей предусмотрено региональным законом №107 «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области».



- В текущем году отмечается увеличение подобных правонарушений. За аналогичный период в прошлом году было составлено 117 протоколов. Основные нарушения зафиксированы по обращениям граждан, которые жалуются на шумных соседей. В таких случаях предусмотрены штрафы в размере от 300 до 2000 рублей. Шесть протоколов составлено на представителей заведений развлекательного характера. Применительно к юридическим лицам действуют штрафы от 1000 до 6000 рублей. По фактам нарушения общественного порядка жителям города нужно сообщать в любое время суток по номеру 02 или 112, – пояснила ответственный секретарь административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного округа Ирина Пинигина.



В соответствии с законодательством, к ответственности привлекаются те, кто нарушают тишину с 7:00 до 23:00, за исключением проведения строительно-монтажных, аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Также к нарушениям тишины и покоя относится использование в жилых помещениях на повышенной громкости телевизоров, магнитофонов, радиоприёмников и других звуковоспроизводящих устройств. Кроме того, к шумам причислены крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

