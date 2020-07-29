Всем больным потребовалась экстренная медпомощь
Сегодня, 28 июля, авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф эвакуировала из Закаменской центральной районной больницы четырёх пациентов. Им требовалась экстренная высококвалифицированная медицинская помощь.
Трём пациентам необходимо было провести сложное оперативное лечение в травматическом центре. Ещё одному пациенту с инфарктом миокарда доставили в кардиологический центр республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», из Закаменска вертолётом эвакуировали подростка с травмой головы, которую он получил во время игры в футбол.
Четырёх пациентов эвакуировали вертолётом в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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