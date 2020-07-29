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В Бурятии поймали ночного «чёрного» лесоруба

В Бурятии поймали ночного «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лес рубил житель Кяхты

Ночью в Кяхтинском районе лесные инспекторы услышали в лесу звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу представить документы, правонарушитель сознался, что пилит сосны незаконно.

Мужчина заготовил около семи кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 127 тысяч рублей.

Правонарушителем оказался житель города Кяхта.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «Toyota ToyoAce» были изъяты.


В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Кяхтинскому району для и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.


черные лесорубы
 
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