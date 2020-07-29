Инцидент на железнодорожном переезде не повлиял на график движения поездов
29 июля в Иркутске водитель грузового автомобиля совершил столкновение локомотивом, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд. Пострадавших в ДТП нет.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского.
На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске грузовик столкнулся с локомотивом
Происшествия, Фото:
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