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В Иркутске грузовик столкнулся с локомотивом

В Иркутске грузовик столкнулся с локомотивом
Происшествия,  Фото:паблик «ДТП 38RUS»
Инцидент на железнодорожном переезде не повлиял на график движения поездов

29 июля в Иркутске водитель грузового автомобиля совершил столкновение локомотивом, когда подвижной состав следовал через железнодорожный переезд. Пострадавших в ДТП нет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Иркутск ДТП
 
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