«Чёрному» лесорубу 21 год
28 июля в Горхонском участковом лесничестве в Заиграевском районе участковый уполномоченный полиции задержал 21-летнего жителя села Горхон. Он незаконно вырубил более трёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 50 тысяч рублей.
С места происшествия изъят заготовленный лес, грузовик и бензопила.
Молодой человек не работает, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении сельчанина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии рубил лес возле своего села
Происшествия, Фото:
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