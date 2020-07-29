Житель Бурятии рубил лес возле своего села

«Чёрному» лесорубу 21 год



28 июля в Горхонском участковом лесничестве в Заиграевском районе участковый уполномоченный полиции задержал 21-летнего жителя села Горхон. Он незаконно вырубил более трёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 50 тысяч рублей.



С места происшествия изъят заготовленный лес, грузовик и бензопила.



Молодой человек не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении сельчанина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщили в МВД по Бурятии.

