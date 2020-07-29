Огонь также повредил кровлю и фронтон дома
Вечером 28 июля в селе Красный Яр Кабанского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных горела веранда, огонь переходил на фронтон и крышу дома.
Пожар уничтожил веранду. Также огонь повредил кровлю и фронтон, основные конструкции дома пожарные спасли.
Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Закаменск пожарные обнаружили на кровати тело 64-летней женщины. Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении.
В Бурятии сгорела веранда жилого дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Потерпевший в момент кражи находился в соседнем тепляке
Пожар потушили за 25 минут
Из-за отсутствия вакцины сельчанке пришлось ехать в город
Инцидент произошёл в парке «Юбилейный»
С начала года произошло 30 ДТП с участием автобусов
Когда женщину спросили, не её ли это телефон на полу, она соврала
Вор получил условный срок
Муж пострадавшей с трудом отбил жену от барсука
В тайгу направляются ещё 36 спасателей, будут задействованы беспилотники «Лиза Алерт» и ВВО
Подросток получил травму, играя в футбол
Героин несколько месяцев возили в бытовой технике
Медведя приманили на того же быка, которого он задрал
Машину поместили на арестплощадку
Погибла 64-летняя женщина
Отца, который подарил сыну мопед, оштрафовали