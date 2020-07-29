В Братске особо опасных рецидивисты пытались сбыть героин

В биографии каждого из осуждённых уже было по две судимости



В Братске суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 60-летнего жителя Кемерово и 54-летнего жителя города Железногорск-Илимский, которые пытались сбыть героин.



Кемеровчанин по договорённости с соучастником привёз в Братск купленную ранее в Москве особо крупную партию героина – 1503,281 грамма. Функция железногорца заключалась в организации незаконной продажи партии в Иркутской области. Соучастники задержаны в Братске 9 мая 2019 года по дороге к месту встречи.



- Соучастники несколько лет находились на свободе после отбытия предыдущих сроков наказания в местах лишения свободы. В биографии каждого из осуждённых уже было по две судимости, в том числе за преступления, связанные с незаконным распространением наркотических средств. Поэтому при подготовке приговора суд руководствовался определением «особо опасный рецидив», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговором Падунского районного суда Братска каждому из подсудимых назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии особого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

