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В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом

В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар потушили за 25 минут

В Тарбагатайском районе Бурятии 28 июля в ДНТ «Долина» произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.

Пожар был ликвидирован через 25 минут совместными силами 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольных пожарных сельского поселения «Саянтуйское».

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены конструкции дома изнутри. 20 метров забора обуглены.

Причина возгорания, вероятнее всего, поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар Поджог
 
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