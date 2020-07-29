В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар потушили за 25 минут



В Тарбагатайском районе Бурятии 28 июля в ДНТ «Долина» произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.



Пожар был ликвидирован через 25 минут совместными силами 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольных пожарных сельского поселения «Саянтуйское».



В результате пожара уничтожена кровля, повреждены конструкции дома изнутри. 20 метров забора обуглены.



Причина возгорания, вероятнее всего, поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

