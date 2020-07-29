Пожар потушили за 25 минут
В Тарбагатайском районе Бурятии 28 июля в ДНТ «Долина» произошёл пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.
Пожар был ликвидирован через 25 минут совместными силами 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и добровольных пожарных сельского поселения «Саянтуйское».
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены конструкции дома изнутри. 20 метров забора обуглены.
Причина возгорания, вероятнее всего, поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом
Происшествия, Фото:
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