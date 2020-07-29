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В Бурятии укушенная змеёй женщина получила вакцину только через 7 часов

В Бурятии укушенная змеёй женщина получила вакцину только через 7 часов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Из-за отсутствия вакцины сельчанке пришлось ехать в город

Жительница села Бар Мухоршибирского района Бурятии пожаловалась на то, что в районе не оказалось вакцины против укусов змей. О произошедшем сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

18 июля родственницу пожаловавшейся женщины в огороде укусила змея. Пострадавшая немедленно обратились за помощью. Первую помощь ей оказали сотрудники медицины катастроф, которые привезли женщину в Мухоршибирскую центральную районную больницу.

По словам сельчанки, пострадавшей в больнице велели ждать дежурного врача.

- Врач пришёл, посмотрел и сказал: «Своим ходом в город». Я была в шоке. Без медицинского сопровождения, да лучше бы они её сразу же отправили с медициной катастроф. Да ещё и направили по неверному адресу в Улан-Удэ, - возмущается женщина.

В итоге укушенная женщина добралась до БСМП в Улан-Удэ, где ей поставили вакцину.

С того момента, как женщину доставили в районную больницу и когда ей поставили вакцину в столице Бурятии, прошло почти семь часов. «За такое время с человеком многое может произойти. Человек взрослый, а если на её месте окажется ребёнок, мне кажется, последствия будут совсем другие», - возмущается женщина.

На данный момент пострадавшая из больницы выписана, находится дома.

Как сообщал «Байкал-Daily», как раз в селе Бар недавно отмечалось нашествие змей.

Сыворотка в 2019-м была не нужна

В Мухоршибирской центральной районной больнице сообщили, что по факту отсутствия противозмеиной сыворотки проведено служебное расследование, взята объяснительная фармацевта.

В ходе служебного расследования выяснилось, что заявка на противозмеиную сыворотку подаётся сезонно в Государственное предприятие Республики Бурятия «Бурят-Фармация». В мае была перестановка кадров на складе хранения медикаментов в больнице, «поэтому упустили момент подачи заявки поставщику». В июне сыворотка на «Бурят-Фармация» не поступала.

24 июля в больницу поступили две дозы сыворотки. Дополнительно больница сделала заявку ещё на 10 доз.

- В 2019 году сыворотка в больнице осталась невостребованной и была списана в связи с ограниченными сроками действия. В результате служебного расследования фармацевту указано по поводу выявленных недоработок. Администрация больницы приносит извинения пациентке по поводу сложившейся ситуации, - прокомментировала главврач Мухоршибирской ЦРБ Татьяна Эрдынеева.

Замглавврача по лечебной работе Тимур Жалсараев ответил по поводу сложной маршрутизации сельчанки. Как оказалось, что пациенты, находящиеся в состоянии средней или тяжёлой степени немедленно госпитализируются для обследования и лечения в условиях стационара.

- После обращения по поводу укуса змеи пациентка была осмотрена дежурным врачом, состояние оценено как удовлетворительное. После чего взят материал на анализы крови для достоверности оценки состояния. После получения результатов анализов было принято решение о дальнейшей маршрутизации, - разъяснил Тимур Жалсараев.

Районные врачи проконсультировались с заместителем главного врача инфекционного госпиталя на базе городской больницы №4. Здесь рекомендовали обратиться в БСМП. Потом произошла путаница.

По словам замглавврача, до БСМП не могли дозвониться и предупредить о направлении к ним пациентки. Дежурный врач дозвонился в приёмное отделение республиканской больницы имени Семашко. Здесь диспетчер дал неправильную информацию, что все укушенные змеями направляются в травмпункт №1 на ул. Куйбышева, 18.

Всю полученную информацию администраторы группы «Мухоршибирь-инфо 24/7» передали в министерство здравоохранения Бурятии.

- Исходя из сложившейся ситуации в Мухоршибирском районе приняты решения: провести мониторинг обеспеченности сыворотки против яда гадюки в центральных районных больницах; отработать со специалистами марштрутизацию пациентов в случае укусов змей. Среди медработников будет проведена служебная проверка, - прокомментировала произошедшее министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

К слову, змей в этом году также видели в Заиграевском районе и на детской площадке в Улан-Удэ.
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