В ДТП с автобусами в Бурятии чаще всего виноваты их водители

С начала года произошло 30 ДТП с участием автобусов



За первые полгода на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 ДТП с участием автобусов. В результате данных происшествий один человек погиб, 57 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



17 ДТП произошли по вине водителей автобусов.



- Основная часть ДТП совершается с участием водителей автобусов при регулярной перевозке пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Так, в первом полугодии с данной категорией водителей (непосредственно находившихся на линии) произошло 20 ДТП, 18 из которых – в Улан-Удэ, - уточнили в УГИБДД.



Основным видом ДТП с участием автобусов стали столкновения – 18 ДТП. Затем идёт такой вид ДТП, как падение пассажира. На третьем месте наезды на пешеходов.



Сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД в отношении водителей автобусов возбудили 1895 дел об административных правонарушениях. Камеры ЦАФАП зафиксировали 3132 нарушения в области дорожного движения, совершённых водителями автобусов.







