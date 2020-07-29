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В ДТП с автобусами в Бурятии чаще всего виноваты их водители

В ДТП с автобусами в Бурятии чаще всего виноваты их водители
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года произошло 30 ДТП с участием автобусов

За первые полгода на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 ДТП с участием автобусов. В результате данных происшествий один человек погиб, 57 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

17 ДТП произошли по вине водителей автобусов.

- Основная часть ДТП совершается с участием водителей автобусов при регулярной перевозке пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Так, в первом полугодии с данной категорией водителей (непосредственно находившихся на линии) произошло 20 ДТП, 18 из которых – в Улан-Удэ, - уточнили в УГИБДД.

Основным видом ДТП с участием автобусов стали столкновения – 18 ДТП. Затем идёт такой вид ДТП, как падение пассажира. На третьем месте наезды на пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД в отношении водителей автобусов возбудили 1895 дел об административных правонарушениях. Камеры ЦАФАП зафиксировали 3132 нарушения в области дорожного движения, совершённых водителями автобусов.



ДТП автобусы
 
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