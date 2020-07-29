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Улан-удэнка присвоила чужой телефон в маршрутке

Улан-удэнка присвоила чужой телефон в маршрутке
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Когда женщину спросили, не её ли это телефон на полу, она соврала

23-летняя улан-удэнка обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 с заявлением о краже телефона стоимостью 42 тысячи рублей.

По горячим следам сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли кражу. Воровкой оказалась 43-летняя жительница Улан-Удэ. Она была задержана, телефон у неё изъят, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Владелица обронила свой телефон, когда выходила из маршрутного автобуса. Один их пассажиров заметил телефон на полу и спросил у рядом стоящей женщины, не её ли это гаджет. Женщина ответила утвердительно и забрала себе чужой телефон.

Подозреваемая не работает, ранее не судима.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража
 
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