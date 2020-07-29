Улан-удэнка присвоила чужой телефон в маршрутке

Когда женщину спросили, не её ли это телефон на полу, она соврала
23-летняя улан-удэнка обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 с заявлением о краже телефона стоимостью 42 тысячи рублей.
По горячим следам сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли кражу. Воровкой оказалась 43-летняя жительница Улан-Удэ. Она была задержана, телефон у неё изъят, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Владелица обронила свой телефон, когда выходила из маршрутного автобуса. Один их пассажиров заметил телефон на полу и спросил у рядом стоящей женщины, не её ли это гаджет. Женщина ответила утвердительно и забрала себе чужой телефон.
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