Вор получил условный срок
В Иркутске осудили мужчину, который во время работы на Иркутском авиазаводе систематически воровал инструменты.
Инструменты он в течение года воровал из инструментально-раздаточного цеха Иркутского авиазавода. Вечером, после окончания рабочей смены, мужчина пробирался в цех, выносил инструменты, а после хранил в своей квартире. Он планировал продать их через интернет, но покупателей не находилось.
Ущерб, причинённый ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Иркутский авиазавод – его филиал) составил 1,5 миллиона рублей.
- Подсудимому Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщает Ленинский районный суд Иркутска.
Рабочий Иркутского авиазавода украл инструментов на 1,5 миллиона
Происшествия, Фото:
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