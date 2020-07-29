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Рабочий Иркутского авиазавода украл инструментов на 1,5 миллиона

Рабочий Иркутского авиазавода украл инструментов на 1,5 миллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор получил условный срок

В Иркутске осудили мужчину, который во время работы на Иркутском авиазаводе систематически воровал инструменты.

Инструменты он в течение года воровал из инструментально-раздаточного цеха Иркутского авиазавода. Вечером, после окончания рабочей смены, мужчина пробирался в цех, выносил инструменты, а после хранил в своей квартире. Он планировал продать их через интернет, но покупателей не находилось.

Ущерб, причинённый ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Иркутский авиазавод – его филиал) составил 1,5 миллиона рублей.

- Подсудимому Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщает Ленинский районный суд Иркутска.



кража
 
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