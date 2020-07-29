Машину поместили на арестплощадку в Сараево
В Республике Босния и Герцеговина обнаружили автомобиль «Ауди А6», который угнали в Иркутске ещё в 2007 году. Информацию об этом передали в отделение национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области.
«Ауди А6» с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция обнаружили в городе Сараево. Машина принадлежала жительнице Свердловского района Иркутска.
«Ауди» помещена на арестплощадку в городе Сараево. Принимаются меры к возвращению транспортного средства законному владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пропавшую 13 лет назад в Иркутске «Ауди» нашли в Европе
Происшествия, Фото:
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