Пропавшую 13 лет назад в Иркутске «Ауди» нашли в Европе

Машину поместили на арестплощадку в Сараево



В Республике Босния и Герцеговина обнаружили автомобиль «Ауди А6», который угнали в Иркутске ещё в 2007 году. Информацию об этом передали в отделение национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области.



«Ауди А6» с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция обнаружили в городе Сараево. Машина принадлежала жительнице Свердловского района Иркутска.



«Ауди» помещена на арестплощадку в городе Сараево. Принимаются меры к возвращению транспортного средства законному владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

