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Пропавшую 13 лет назад в Иркутске «Ауди» нашли в Европе

Пропавшую 13 лет назад в Иркутске «Ауди» нашли в Европе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Машину поместили на арестплощадку в Сараево

В Республике Босния и Герцеговина обнаружили автомобиль «Ауди А6», который угнали в Иркутске ещё в 2007 году. Информацию об этом передали в отделение национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области.

«Ауди А6» с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция обнаружили в городе Сараево. Машина принадлежала жительнице Свердловского района Иркутска.

«Ауди» помещена на арестплощадку в городе Сараево. Принимаются меры к возвращению транспортного средства законному владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
автомобили Интерпол
 
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