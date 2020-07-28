Житель Иркутской области выращивал коноплю в съёмной квартире

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он бережно ухаживал за коноплёй



В поле зрения сотрудников полиции попал 33-летний житель города Саянск Иркутской области, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Как выяснилось, мужчина в арендованной квартире выращивал для личного употребления 24 куста конопли.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





