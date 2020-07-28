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Житель Иркутской области выращивал коноплю в съёмной квартире

Житель Иркутской области выращивал коноплю в съёмной квартире
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он бережно ухаживал за коноплёй

В поле зрения сотрудников полиции попал 33-летний житель города Саянск Иркутской области, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как выяснилось, мужчина в арендованной квартире выращивал для личного употребления 24 куста конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


конопля наркотики
 
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