Он бережно ухаживал за коноплёй
В поле зрения сотрудников полиции попал 33-летний житель города Саянск Иркутской области, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как выяснилось, мужчина в арендованной квартире выращивал для личного употребления 24 куста конопли.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутской области выращивал коноплю в съёмной квартире
Происшествия, Фото:
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