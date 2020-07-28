В Бурятии эвакуировали вертолётом обездвиженную туристку

Информация об этом поступила вечером в Центр управления в кризисных ситуациях. Тогда было принято решение задействовать вертолет Ми-8 МЧС и силы Байкальского поисково-спасательного отряда. Сегодня для проведения спасательных работ из Иркутска вылетел борт с четырьмя спасателями и врачом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.







<br />