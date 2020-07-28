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В Бурятии эвакуировали вертолётом обездвиженную туристку

В Бурятии эвакуировали вертолётом обездвиженную туристку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Женщина в составе тургруппы находилась на Шумакских источниках

В понедельник, 27 июля на Шумакских источниках на границе Тункинского и Окинского районов Бурятии участница зарегистрированной тургруппы получила травму ноги и не могла передвигаться самостоятельно.

Информация об этом поступила вечером в Центр управления в кризисных ситуациях. Тогда было принято решение задействовать вертолет Ми-8 МЧС и силы Байкальского поисково-спасательного отряда. Сегодня для проведения спасательных работ из Иркутска вылетел борт с четырьмя спасателями и врачом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


Как сообщили спасатели, вертолёт совершил посадку в горно-скалистой местности, недалеко от местонахождения пострадавшей. Ей оказали первую помощь - обезболивание, наложение шины, перевязку и транспортировали на борт.

В 13:20 Ми-8 совершил посадку на базе спасателей в посёлке Никола Иркутской области. Пострадавшая передана бригаде врачей скорой помощи.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в Курумканском районе Бурятии в 18 км от источников на реке Алла туристка из Москвы сломала ногу. Вертолётом Ми-8 МЧС России туристку эвакуировали и передали врачам Баргузинской центральной районной больницы.
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