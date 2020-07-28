В Иркутской области будут судить лесорубов, спиливших деревья на 800 тысяч

Обвиняемые не имели разрешительных документов



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Осинского района. В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (организация незаконной рубки лесных насаждений) и ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).



По версии следствия, в 2018 году трое обвиняемых, не имея разрешительных документов, сговорились и незаконно вырубили хвойные деревья на территории Жигаловского участкового лесничества. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.



- Преступная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе рейда сотрудниками полиции. Во время следствия обвиняемые признали вину в полном объеме и возместили причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.







