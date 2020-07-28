Двое читинцев украли интернет-кабель стоимостью более полумиллиона

Они причастны как минимум к девяти фактам краж



В отдел полиции Читы обратились специалисты компании сотовой связи и сообщили, что с технических этажей многоквартирных домов, а также из дворов многоэтажек украли кабель.



Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали двоих жителей Читы. На допросах установлена их причастность как минимум к девяти фактам краж интернет-кабеля общей стоимостью более 500 тысяч рублей.



В отношении 22 и 21-летних молодых людей возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

