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Двое читинцев украли интернет-кабель стоимостью более полумиллиона

Двое читинцев украли интернет-кабель стоимостью более полумиллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они причастны как минимум к девяти фактам краж

В отдел полиции Читы обратились специалисты компании сотовой связи и сообщили, что с технических этажей многоквартирных домов, а также из дворов многоэтажек украли кабель.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали двоих жителей Читы. На допросах установлена их причастность как минимум к девяти фактам краж интернет-кабеля общей стоимостью более 500 тысяч рублей.

В отношении 22 и 21-летних молодых людей возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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