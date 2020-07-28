 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июля

27 Июля

Популярное

Врач и преподаватель в Иркутской области отдали мошенникам 340 тысяч

Врач и преподаватель в Иркутской области отдали мошенникам 340 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Им позвонили лжебанкиры

В Иркутской области выросло число мошенничеств, совершаемых от лица фальшивых сотрудников банков. Аферисты, пугая людей информацией о совершаемой краже денег, усыпляют их бдительность и похищают их сбережения, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

На сегодня эта схема обмана является одной из самых распространённых у мошенников. За шесть месяцев этого года от лжебанкиров в Иркутской области пострадали около тысячи человек.

Так, вчера лжебанкиры обманули двух иркутян, украв у 29-летнего врача и 59-летнего преподавателя вуза 340 тысяч рублей.

В каждом из случаев входящий вызов поступал от московского номера. Звонивший заявлял, что является сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что деньги владельца карты под угрозой и нужно следовать его указаниям, чтобы якобы обезопасить их. После такого разговора преподаватель перевёл на «резервный счёт»190 тысяч рублей, а иркутский врач – 150 тысяч рублей. Затем общение с ними прекратилось.

Как правило, аферисты в таких ситуациях просят перевести деньги на указанные ими «безопасные» счета, либо назвать данные банковской карты и коды из смс-сообщений банка, совершить манипуляции с банкоматом, выполнить ряд действий в личном кабинете, оформить кредит или установить программу, которая позволит им получить дистанционный доступ к устройству.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность при общении с незнакомцами, а в любой сомнительной ситуации, связанной с деньгами, советоваться с родными и близкими – часто их совет помогает избежать финансовой потери.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте
В Бурятии опровергли информацию о найденном пропавшем самолёте
Происшествия, 28.07.2020
Федеральные СМИ поспешили сообщить, что пропавший Ан-2 найден, но в МЧС это опровергли
Иркутянка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника
Иркутянка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника
Происшествия, 28.07.2020
В Иркутской области на пожарах спасли двух человек
В Иркутске горела сауна
В Иркутске горела сауна
Происшествия, 28.07.2020
Сауна находится на первом этаже девятиэтажки
В Бурятии пропавший Ан-2 ищут охотники и близкие пилотов
В Бурятии пропавший Ан-2 ищут охотники и близкие пилотов
Происшествия, 28.07.2020
Для поисков исчезнувшего самолёта нужны ещё люди, техника и квадроциклы
В Улан-Удэ сотрудница ТСЖ лишилась двух телефонов, пока красила двери
В Улан-Удэ сотрудница ТСЖ лишилась двух телефонов, пока красила двери
Происшествия, 28.07.2020
Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
В Бурятии машинист обманул «РЖД»
В Бурятии машинист обманул «РЖД»
Происшествия, 28.07.2020
Железнодорожник решил схитрить во время командировки
Читинец лишился более 100 тысяч при заказе кондиционеров
Читинец лишился более 100 тысяч при заказе кондиционеров
Происшествия, 28.07.2020
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей
Двое читинцев угнали такси, угрожая ножом и пистолетом
Двое читинцев угнали такси, угрожая ножом и пистолетом
Происшествия, 28.07.2020
Молодые люди завладели машиной водителя такси
В Бурятии тонущий мужчина едва не утопил спасателя
В Бурятии тонущий мужчина едва не утопил спасателя
Происшествия, 28.07.2020
Утопающий мужчина уже был в неадекватном состоянии и мешал спасателю
В Забайкалье уничтожили более тысячи свиней из-за африканской чумы
В Забайкалье уничтожили более тысячи свиней из-за африканской чумы
Происшествия, 28.07.2020
Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в двух сёлах Красночикойского района

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^