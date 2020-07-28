Врач и преподаватель в Иркутской области отдали мошенникам 340 тысяч

Им позвонили лжебанкиры



В Иркутской области выросло число мошенничеств, совершаемых от лица фальшивых сотрудников банков. Аферисты, пугая людей информацией о совершаемой краже денег, усыпляют их бдительность и похищают их сбережения, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



На сегодня эта схема обмана является одной из самых распространённых у мошенников. За шесть месяцев этого года от лжебанкиров в Иркутской области пострадали около тысячи человек.



Так, вчера лжебанкиры обманули двух иркутян, украв у 29-летнего врача и 59-летнего преподавателя вуза 340 тысяч рублей.



В каждом из случаев входящий вызов поступал от московского номера. Звонивший заявлял, что является сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что деньги владельца карты под угрозой и нужно следовать его указаниям, чтобы якобы обезопасить их. После такого разговора преподаватель перевёл на «резервный счёт»190 тысяч рублей, а иркутский врач – 150 тысяч рублей. Затем общение с ними прекратилось.



Как правило, аферисты в таких ситуациях просят перевести деньги на указанные ими «безопасные» счета, либо назвать данные банковской карты и коды из смс-сообщений банка, совершить манипуляции с банкоматом, выполнить ряд действий в личном кабинете, оформить кредит или установить программу, которая позволит им получить дистанционный доступ к устройству.



Полиция призывает граждан сохранять бдительность при общении с незнакомцами, а в любой сомнительной ситуации, связанной с деньгами, советоваться с родными и близкими – часто их совет помогает избежать финансовой потери.

