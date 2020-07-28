В Иркутской области на пожарах спасли двух человек
В Братске в понедельник очевидцы сообщили о возгорании двухэтажного жилого дома на улице Лозовая. На место были направлены две автоцистерны и десять пожарных.
На момент их прибытия дом горел изнутри. Возле дома лежал травмированный мужчина, получивший отравление угарным газом. Ему оказали помощь, а позже бригадой «скорой» он был госпитализирован в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут. Общая площадь пожара составила 26 квадратных метров. По предварительной информации, его причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.
Также сегодня утром пожар произошёл в двухэтажном брусовом доме на улице Курортная в Иркутске. Огонь полыхал в трёхкомнатной квартире на втором этаже. Пожарные спасли женщину, которая не смогла покинуть квартиру из-за сильного задымления.
По предварительным данным, пожар начался вследствие возгорания холодильника на кухне. В течение 18 минут открытое горение было ликвидировано. Огнём повреждена кухня на площади 8 квадратных метров, стены в квартире закопчены по всей площади.
Иркутянка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника
Происшествия, Фото:
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