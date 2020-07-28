В Улан-Удэ сотрудница ТСЖ лишилась двух телефонов, пока красила двери

Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни



В Улан-Удэ утром 26 июля в полицию поступило заявление от 61-летней сотрудницы ТСЖ о краже сотовых телефонов. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.



В тот день пострадавшая занималась покраской подъездных дверей многоквартирного дома на улице Смолина. При себе у неё был пакет, в котором лежали личные вещи, два сотовых телефона и малярные принадлежности.



Покрасив одну дверь, женщина перешла к другой и перенесла свои вещи на лестницу рядом с подъездом, прикрыв их перчатками. Затем на пару минут она вернулась к первой двери, чтобы разместить объявление о том, что дверь окрашена.



Вернувшись к покраске, женщина обнаружила, что перчатки лежат внутри пакета, а сотовые телефоны пропали.



- Сотрудники ППС, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого вора. Им оказался 61-летний, ранее судимый горожанин, ведущий асоциальный образ жизни. Он был задержан по горячим следам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденные телефона он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ.





