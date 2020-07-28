Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
В Улан-Удэ утром 26 июля в полицию поступило заявление от 61-летней сотрудницы ТСЖ о краже сотовых телефонов. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
В тот день пострадавшая занималась покраской подъездных дверей многоквартирного дома на улице Смолина. При себе у неё был пакет, в котором лежали личные вещи, два сотовых телефона и малярные принадлежности.
Покрасив одну дверь, женщина перешла к другой и перенесла свои вещи на лестницу рядом с подъездом, прикрыв их перчатками. Затем на пару минут она вернулась к первой двери, чтобы разместить объявление о том, что дверь окрашена.
Вернувшись к покраске, женщина обнаружила, что перчатки лежат внутри пакета, а сотовые телефоны пропали.
- Сотрудники ППС, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого вора. Им оказался 61-летний, ранее судимый горожанин, ведущий асоциальный образ жизни. Он был задержан по горячим следам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденные телефона он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ.
В Улан-Удэ сотрудница ТСЖ лишилась двух телефонов, пока красила двери
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
У него изъяли пять граммов гашиша
Железнодорожник решил схитрить во время командировки
Девочка продала украденную туалетную воду
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей
Молодые люди завладели машиной водителя такси
Утопающий мужчина уже был в неадекватном состоянии и мешал спасателю
Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в двух сёлах Красночикойского района
Убийца спрятал тело на мусорке
Мужчина задушил знакомую девушку и спрятал тело в лесу
Молния ударила в дерево, где пряталось стадо
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Пенсионерка пыталась догнать грабителя, крича: «Держите вора!»
В Бурятии объяснили, почему спасатели не отправляют наземные группы на поиски пропавшего Ан-2