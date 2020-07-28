Железнодорожник решил схитрить во время командировки
В Северо-Байкальском районе Бурятии возбуждено уголовное дело на машиниста структурного подразделения ОАО «РЖД». Он подозревается в мошенничестве.
- Сотрудник для возмещения затрат представлял в бухгалтерию подложные отчётные документы о проживании в гостинице во время командировке. Фактически же он в это время арендовал квартиру с другими работниками ОАО «РЖД» и нёс меньшие затраты, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
В результате ОАО «РЖД» был причинён ущерб в размере 72 500 рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.
В Бурятии машинист обманул «РЖД»
Происшествия, Фото:
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