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18-летний улан-удэнец ходил по городу в наркотическом опьянении

18-летний улан-удэнец ходил по городу в наркотическом опьянении
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У него изъяли пять граммов гашиша

В Улан-Удэ на улице Бабушкина полицейские задержали 18-летнего парня, у которого изъяли около пяти граммов гашишного масла.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у молодого человека установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.

Молодой человек не работает, ранее судим за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
наркотики
 
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