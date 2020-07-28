18-летний улан-удэнец ходил по городу в наркотическом опьянении

У него изъяли пять граммов гашиша



В Улан-Удэ на улице Бабушкина полицейские задержали 18-летнего парня, у которого изъяли около пяти граммов гашишного масла.



Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у молодого человека установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.



Молодой человек не работает, ранее судим за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

