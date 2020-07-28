У него изъяли пять граммов гашиша
В Улан-Удэ на улице Бабушкина полицейские задержали 18-летнего парня, у которого изъяли около пяти граммов гашишного масла.
Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у молодого человека установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.
Молодой человек не работает, ранее судим за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
18-летний улан-удэнец ходил по городу в наркотическом опьянении
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
У него изъяли пять граммов гашиша
Железнодорожник решил схитрить во время командировки
Девочка продала украденную туалетную воду
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей
Молодые люди завладели машиной водителя такси
Утопающий мужчина уже был в неадекватном состоянии и мешал спасателю
Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в двух сёлах Красночикойского района
Убийца спрятал тело на мусорке
Мужчина задушил знакомую девушку и спрятал тело в лесу
Молния ударила в дерево, где пряталось стадо
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Пенсионерка пыталась догнать грабителя, крича: «Держите вора!»
В Бурятии объяснили, почему спасатели не отправляют наземные группы на поиски пропавшего Ан-2