Читинец лишился более 100 тысяч при заказе кондиционеров

Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей



Жители Забайкальского края продолжают верить мошенникам и под разными предлогами сообщают им реквизиты своих банковских карт. Так, на уловки мошенников попался 43-летний читинец. Он занимается установкой климатической техники и для выполнения очередных заказов, он нашел в интернете сайт с объявлением о продаже кондиционеров.



Он заказал девять сплит-систем и внес полную оплату в сумме 110 тысяч рублей. Спустя неделю сайт был заблокирован, а телефоны недоступны. Мужчина обратился в полицию.



Ещё пять фактов мошенничеств произошли в Чите и Тунгокочинском районе. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками служб безопасности банков.



- Аферисты сообщили, что на банковские счета забайкальцев происходит хакерская атака, и чтобы прекратить эти действия необходимо назвать реквизиты банковской карты. Доверчивые забайкальцы выполнили все указания и в результате с их карт в общей сложности было похищено 394 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Личности подозреваемых устанавливаются. Известно, что звонили они из разных регионов России.

