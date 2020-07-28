Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей
Жители Забайкальского края продолжают верить мошенникам и под разными предлогами сообщают им реквизиты своих банковских карт. Так, на уловки мошенников попался 43-летний читинец. Он занимается установкой климатической техники и для выполнения очередных заказов, он нашел в интернете сайт с объявлением о продаже кондиционеров.
Он заказал девять сплит-систем и внес полную оплату в сумме 110 тысяч рублей. Спустя неделю сайт был заблокирован, а телефоны недоступны. Мужчина обратился в полицию.
Ещё пять фактов мошенничеств произошли в Чите и Тунгокочинском районе. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками служб безопасности банков.
- Аферисты сообщили, что на банковские счета забайкальцев происходит хакерская атака, и чтобы прекратить эти действия необходимо назвать реквизиты банковской карты. Доверчивые забайкальцы выполнили все указания и в результате с их карт в общей сложности было похищено 394 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Личности подозреваемых устанавливаются. Известно, что звонили они из разных регионов России.
Читинец лишился более 100 тысяч при заказе кондиционеров
Происшествия, Фото:
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