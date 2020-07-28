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В Улан-Удэ подросток ограбил отдыхавшую на лавочке бабушку

В Улан-Удэ подросток ограбил отдыхавшую на лавочке бабушку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пенсионерка пыталась догнать грабителя, крича: «Держите вора!»

Утром 26 июля в полицию с заявлением о грабеже обратилась пенсионерка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Женщина рано утром в воскресенье вышла на лавочку во двор жилого дома на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. К ней подошёл молодой человек и попросил телефон позвонить, женщина ответила отказом. Спустя пять минут молодой человек попросил у неё зажигалку.

- Подошёл, попросил зажигалку, я ему дала. Когда её возвращал, выхватил телефон из рук. Я за ним побежала, но не догнала, конечно. Я кричала «Помогите!», «Держите вора!», «Телефон украли!» - рассказала пенсионерка.

На помощь пожилой женщина пришла её внучка, которая в этом момент возвращалась с дежурства и стала свидетелем преступления. Но и девушка не смогла догнать парня. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.


Вскоре личность предполагаемого грабителя была установлена. Пенсионерка также опознала его по фотографии. Им оказался 15-летний горожанин, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за бродяжничество.

Он был задержан утром 27 июля сотрудниками уголовного розыска в микрорайоне Сосновый.

Подросток рассказал дознавателю, что продал украденный телефон за две тысячи рублей, а деньги потратил на продукты.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сообщили, что молодой человек воспитывается в благополучной семье, плохо учится и склонен к бродяжничеству. На сегодня он является подозреваемым по 19 эпизодам преступлений, совершённых с марта по июль, среди которых грабежи, кражи и попытки хищений имущества. По состоянию здоровья он не может быть помещён в закрытое учебное учреждение.

- В содеянном молодой человек раскаивается, но должных выводов не делает, - отмечают в МВД по Бурятии.

Расследование уголовных дел продолжается.
грабеж
 
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